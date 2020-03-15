Türkiye'de 10 yeni coronavirüs vakası

Tükiye'de Avrupa'dan gelen yedi, ABD'den ise gelen 3 kişide coronavirüs tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasında, "İlk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" ifadeleri yer aldı.