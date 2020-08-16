Türkiye bir kez daha Navtex ilan etti. Yavuz gemisi, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ın güneybatısında petrol ve doğal gaz arayacak.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmaları yapılacak.Doğu Akdeniz’deki çalışmaları Yavuz gemisi yapacak.

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak. Belirlenen sahalarda 1 aya yakın doğal gaz ve petrolün izi sürülecek. Sondaj faaliyeti 15 Eylül’de sona erecek.

Türkiye, Navtex duyurusunda “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” notuyla uyarıda bulundu.Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gazın izi sürülecek.