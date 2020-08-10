Türkiye yeni Navtex ilan etti

Türkiye, Akdeniz'de sismik arama çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti. Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi demirli olduğu Antalya'dan hareket etti. Navtex 23 Ağustos tatihine kadar geçerli olacak

Oruç Reis gemisi, Temmuz ayında da Navtex ilan ederek Meis Adası açıklarında çalışmalara başlamış, ardından Yunanistan ve Türkiye arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Almanya’nın çağrısı üzerine TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis’in çalışmalarına ara verildiğini ifade etmişti.

Pazar akşamı CNN Türk yayınına konuk olan TC Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya’da yürütülen temasları anlattı ve "Adres olarak tarafsız bölge Berlin'e gittik Orada görüştük bu konuyu. Biz tam anlaşmış idik, mutabık kaldık. Hatta Dışişleri Bakanlıklarımız bu konuda ortak açıklama yapmak için metin üzerinde dahi mutabık kaldı. Bizim açıklamamızdan bir gün önce Yunanistan Mısır ile böyle bir anlaşma yaptığını açıkladı." dedi.

Kalın, Yunanistan’ın Mısır’la yaptığı anlaşmanın olası bir uzlaşıyı ortadan kaldırdığını da ifade etti: "Mısırla yapılan anlaşma ilan edildiği an Cumhurbaşkanımızdan talimatı net bir şekilde aldık. 'Görüşmeleri durduruyorsunuz Almanlara da Yunanlılara da bildirin, biz bu müzakereleri başlatamıyoruz. Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı anlaşmada bizim için yok hükmündedir.' Çünkü bu gene Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışarıda bırakmaya ve bizi Antalya Körfezi'ne mahkum etmeye dönük bir hamle. Bizim bunu kabul etmemiz söz konusu bile değil. Doğu Akdeniz konusunda bizim iki temel konumuz var, birisi bizim kendi deniz yetki alanlarımız, ikincisi de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri. Bunları biz bir bütün olarak görüyoruz ayrı gibi görünse de bunlar son tahlilde Doğu Akdeniz'in bir parçasıdır ve Türkiye'yi orada Doğu Akdeniz'e hapsedecek hiçbir girişime onay vermemiz söz konusu değil.”