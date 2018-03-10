Türkiye yeni navteks ilan etti iddiası

Türkiye’nin Akdeniz için yeni Navteks ilan ettiği iddia edildi. Cyprus Mail, Türkiye’nin adanın doğu, güney ve batı bölgelerini kapsayan Navteks’i 22 – 29 Mart tarihleri için geçerli olacağını yazdı.

Navteks’e, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğalgaz aramaları için ayrılmış bölgenin de dahil edildiğini işaret eden gazete, Türk savaş gemisinin de bölgede bir sualtı cihazını çekeceğini yazdı.

Türkiye’nin ilan ettiği Navteks’e karşılık Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de kendi Navteks’ini ilan ederek Türkiye’nin bölgedeki hareketlerinin yetkisiz olduğunu duyurdu.