Türkiye yaşayan Kıbrıslıların SÜRÜŞ EHLİYETİ DERDİ

Fehime ALASYA

Türkiye’de yaşayan KKTC vatandaşları, bir süredir ‘KKTC ehliyetlerini’ dönüştüremediği için ‘ehliyetsiz araç kullandığı’ gerekçesi ile ceza yiyor.

Sorunun giderilmesi için girişim yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bu sıkıntının bu ay içerisinde çözüleceğini öngörüyor.

Bakanlık’tan YENİDÜZEN’e konuyla ilgili verilen bilgide KKTC sürüş ehliyetlerinin Türkiye’de bir buçuk yıla yakındır “dönüştürülemediği” belirtilirken, bu konuyla ilgili sorunu ortadan kaldıracak protokolün gündemde olduğu da ifade edildi.

‘Ülkeler arası anlaşma yok’

KKTC vatandaşlarının Türkiye’de yaşadığı bu soruna ilişkin TC Büyükelçiliği’nin daha önce basına yansıyan bildiriminde, 2016 yılından bu yana Türkiye’de yürürlüğe giren yeni mevzuatın, ülkeler arası ikili anlaşma bulunmadığından KKTC sürüş ehliyetlerini kapsamadığı yer almıştı.

YENİDÜZEN’in Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan edindiği bilgide Türkiye’de yaşanan bu sıkıntının yaklaşık bir buçuk yıla yakındır sürdüğü ve sorunun Ağustos sonuna dek çözüleceği yönünde çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Protokol gündemde…

KKTC sürüş ehliyetlerinin Türkiye’de bir buçuk yıla yakındır dönüştürülemediği belirtilirken, bu konuyla ilgili sorunu ortadan kaldıracak protokolün gündemde olduğu bildirildi.

Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü adı altında yürütülen işlemlerin, seçimlerin ardından Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte ele alınacağı bölüm ve makamın yeni belirlendiği ifade edilirken, bu belirsizliğin ortadan kalkmasıyla protokolün hemen imzalanacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ağustos ayı sonuna dek bu sorunun çözüleceği yönünde çalışmalar yapıldığı vurgulandı.

Çalışmalar yapıldı protokolün imzalanması bekleniyor



Türkiye’de yeni bir mevzuata geçilmesiyle, ülke mevzuatındaki araç sınıfları arsında sorun yaşandığı, bu gerekçe ile de uzun zamandır Türkiye’de ehliyet dönüştürme işlemlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Bakanlıktan aktarılan bilgide ülkemizde yapılan düzenleme ile araç sınıflarının yeniden Türkiye ile uyumlu hale getirildiği ve uyum sağlandığı, protokolün de imzalanmasıyla bu sorunun tamamen ortadan kalkacağı kaydedildi.

Yabancı ehliyetlerin ülkedeki kullanım koşulları



Öte yandan ülkede Türkiye Cumhuriyeti ehliyeti kullanımının da belirli koşullarda geçerli olduğu da öğrenildi.

Ülke kara yollarında araç kullanan TC’li sürücülerin ehliyeti adada bulunma statüsüne göre değişse de belirli bir süreyle sınırlı.

KKTC sürüş ehliyeti dışındaki yabancı ehliyetlerle araç kullanması belirli bir süreyle sınırlı. Kişi hangi statüde geliyorsa o statüsü bitene dek kendi ülkesindeki sürüş ehliyetini kullanabiliyor.

Örneğin turist olarak geliyorsa, turist statüsünü kaybetmediği sürece kendi ülkesindeki ehliyet adamızda kabul görüyor. Bu statü, turist, öğrenci veya çalışma izinli olarak farklı kriterlere göre değişkenlik gösteriyor.

Statüsü biten kişi ülkede kalmaya devam etmesi durumunda ise ilgili daireye başvurup mevcut ülke ehliyetini ibraz ederek KKTC ehliyetine dönüştürüp araç kullanmaya devam edebiliyor.

TC Büyükelçiliği’nin daha önce basına yansıyan bildiriminde ise şu ifadelere yer verilmişti:

“01.01.2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlanmış olup yeni mevzuat uyarınca, Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan yabancı sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile tebdil edilememektedir. KKTC ile ülkemiz arasında bu çerçevede ikili anlaşma bulunmadığından sürücü belgenizin TC Sürücü belgesine dönüştürülmesi mümkün olamamaktadır”