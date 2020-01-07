Türkiye ve Yurtdışında Forex Piyasalarının Farklılıkları

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Türkiye'de forex piyasalarında 2017 yılına kadar giderek artan işlem hacmi ile dikkat çeken forex piyasaları 2017 yılı sonrasında ciddi bir hacim kaybetti. Bunda SPK'nın kaldıraç oranlarını düşürmesi ve minimum teminat tutarını yükseltmesi etkili olmuştur. Zaten bakıldığı zaman Türkiye ve yurtdışında forex piyasaları arasındaki temel fark olarak da karşımıza bunlar çıkmaktadır.

Türkiye'de Forex Piyasaları

2017 şubat ayında yayınlanan SPK tebliğleri sonrasında ciddi bir işlem hacmi düşüşü yaşayan forex piyasalarında zaten bir çok broker kepenk kapattı ve açık kalanlarda genellikle küçülerek yola devam etme kararı aldılar. Çünkü forex yatırımcılarının büyük bir çoğunluğu yurtdışı forex firmalarına hesaplarını taşıdılar. Çünkü belirttiğimiz gibi Türkiye'de forex piyasasında kaldıraç oranı düşürüldü. 1:100 seviyesinde olan kaldıraç oranı 1:10 seviyesine düşürüldü. Ayrıca minimum teminat tutarı da 50.000 TL olarak belirlenince küçük yatırımcıların Türkiye'de ki forex firmalarında işlem yapma şansı kalmadı. Bu nedenle de forex işlemlerini sürdürmek isteyenler yabancı forex firmalarına yöneldiler.

Yurtdışı Forex Piyasaları

Yurtdışı forex piyasaları Türkiye'ye oranla çok daha gelişmiştir. He regülasyon anlamında yapılan düzenlemeler hem de sunulan avantajlar bakımından oldukça çeşitlilik barındıran yabancı forex brokerları yatırımcıların beğenisini kazanmaktadır.

Yurtdışında kaldıraç oranları Türkiye'ye kıyasla çok daha yüksektir. Örnek verecek olursak, LordFx 1:500'e kadar kaldıraçlı işlem yapılmasına fırsat sunabilmektedir. Yine bir başka yurtdışı forex firması IC Markets'de 1:500'e kadar kaldıraçlı işlem yaptırabilmektedir.Bu bağlamda Türkiye'den de yatırımcıları cezbeden kurumlara ilgi artmıştır.

Yabancı Forex Firmaları Güvenilir mi?

Yabancı forex firmaları hakkında şikayet konuları son dönemde artmıştır. Bu nedenle yatırımcıların firma seçiminde oldukça dikkatli olması gereklidir. Özellikle lisanssız forex firmalarından uzak durmalarında ve hakkında şikayet konusu çok olan kurumlardan uzak durmanızda fayda olacaktır. Yine firmaların şikayet konularında çözüm oranları da önemlidir. Bu detayların hesap açmadan önce kontrol edilmesi gereklidir. Aksi takdirde problem yaşanma ihtimali yüksek olacaktır. Yine para yatırma ve çekme işlemleri hakkında da detaylı bilgi sahibi olunmalı ve bu konuda da sıkıntı yaşamamak için sosyal medyada yatırımcıların yorum ve şikayetlerini takip etmeniz yararlı olabilecektir.