Türkiye ve Yunanistanlı kadınlardan barış çağrısı

Bianet'in haberine göre Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınlar, iki ülke arasındaki artan gerilime “dur” demek üzere bir barış çağrısı yayınladı.

Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak yayınlanan çağrıya Türkiyeli sanatçılar Jülide Kural, Füsun Demirel yazar Ayşe Kulin, siyasetçi Prof. Dr. Binnaz Toprak da destek verdi.

Kadın hakları aktivisti Gülseren Onanç'ın başlattığı “Türkiye ve Yunanistanlı Kadınların Barış İnisiyatifi” ile iki ülkeden 350 kadının imzaladığı ortak çağrı metniyle, anlaşmazlıkların özenli bir diplomasi doğrultusunda, uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde çözülmesini talep eden kadınlar, Ege'de ortak kültürü geliştirerek dayanışma ve dostlukla, barış içinde yaşamaya kararlı olduklarını belirtti.

Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak yayınlanan çağrıya www.womencallforpeace.net sitesinden ulaşılabilirken, çağrıyı desteklemek isteyen kadınlar da bu site üzerinden imzalarını ekleyebilir.

"Uluslararası gözlemciler ile çözülebilir"

Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınların barış çağrısı şöyle:



“Biz Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınlar, Doğu Akdeniz'de her geçen gün artan gerilimi endişe ile takip ediyoruz. Çatışmacı söylemler ile yükseltilen gerginlik, her iki tarafın da bölgede askeri varlıklarını arttırması sıcak çatışma riskini arttırıyor. Çatışma söylemleri ve olası çatışmalar sadece iki ülkenin yurttaşlarının güvenliklerini değil, aynı zamanda tüm bölgeyi de tehdit ediyor.

Biz kadınlar olarak, bu tehlikeli tırmanışa “dur” diyoruz.



"Biz küresel bir pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği, ekonomik krizlere yol açtığı, kadınların toplum içinde marjinalleşmesini arttırdığı bir dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz.



"Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmazlıklarını barışçıl ve özenli bir diplomasi ile uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde gerekirse uluslararası kurumlardan gözlemciler ile çözebileceklerine inanıyoruz.



Yunanistan ve Türkiye toplumlarının barış içinde, yan yana yaşaması bütün yeraltı kaynaklardan daha değerlidir. Barış, doğa ve insan insanlık için en değerli varlıklardır.



"İki ülkenin barışsever kadınları olarak, Dünyayı tehdit eden patriarkal sisteme rağmen, Ege'de, ortak kültürümüzü geliştirerek, dayanışma ve dostlukla, barış için çabalamaya kararlıyız."

Metnin İngilizcesi:

'We call an end to dangerous escalation'

"We, women from Turkey and Greece, are following the escalation of tensions in the Eastern Mediterranean with great concern.

Tensions that have risen through confrontational rhetoric and increased military mobilization from both sides intensifies the risk of armed conflict.

The discourse of conflict and the possibility of confrontation threaten not only security and peace in the two countries concerned but the entire region at large. We, as women, are calling for an 'end' to the dangerous escalation.

We believe that cooperation between the two countries is more important than ever at a time when the global pandemic is deepening inequality, leading to economic crises and increasing the marginalization of women.

We believe that Greece and Turkey can negotiate their differences through peaceful diligent diplomacy under the guidelines of international law and equity, if necessary, with observers from international institutions.

The peaceful co-existence of the peoples of Greece and Turkey is more valuable than all underground resources.

Peace, nature and people are the most valuable assets for humanity. As peace loving women from Greece and Turkey, we are determined to strive for peace in the Aegean, enhance our shared culture, and embrace solidarity and friendship despite the patriarchal system that threatens the world."

Kaynak: BİANET