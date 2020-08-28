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Türkiye üniversitelerine kayıtlar başlıyor

Türkiye üniversitelerine kayıtlar başlıyor

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 31 Ağustos – 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı. 

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2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 31 Ağustos – 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Liselerinden mezun öğrencilerin elektronik kayıt hususunda yerleştikleri üniversite ile irtibat halinde olması gerektiğini bildirdi. 

Öztürkler, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda  2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)   Merkezi Yerleştirme Sonuçlarının 26 Ağustos tarihinde tamamlandığını, yerleştirme sonuçlarının ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını kaydetti. 

Bu bağlamda 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarıyla TC Üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 31 Ağustos – 04 Eylül  tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Öztürkler,  KKTC liselerinden mezun öğrencilerin elektronik kayıt hususunda yerleştikleri üniversite ile irtibat halinde olması gerektiğini ifade etti. 

Yerleşme alan öğrencilerin kazandıkları  program ile ilgili bilgiyi üniversitelerinin web sitesinden  öğrenebileceklerini belirten Öztürkler, TC üniversitelerinde bir programa kayıt hakkı elde eden öğrencilerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı www.mebnet.net veya https://yobis.mebnet.net adreslerinden edinebilecekleri bilgiler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini kaydetti. 

Öztürkler, ayrıca 2020-2021 öğretim yılında TC Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı  yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin yurt başvurularını 1-10 Eylül  saat 24.00’e kadar https://yobis.mebnet.net adresinden tamamlaması gerektiğini vurguladı. 

Yerleşme alan öğrencileri tebrik eden Öztürkler,  başarılarının devamını diledi. 

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