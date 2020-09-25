"Türkiye uluslararası hukuka saygı göstermeli”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı konuşmada Türkiye’ye “uluslararası hukuka saygı göstermesi” çağrısında bulunarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bilindik tezlerini bir kez daha yineledi.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 75’inci BM Genel Kurulu’nda telekonferans aracılığıyla yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz, Kıbrıs sorunu ve diğer konulara değindiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasındaki tezlere madde madde yanıt verdiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, BM’nin Kıbrıs’ta çözüm sürecinin, Kıbrıs'ın kuzeyindeki seçimlerden sonra yeniden başlaması konusundaki girişimlerine olumlu yanıt vermeye hazır olduğunu, bunun için “Türkiye’nin tehditleri gölgesinde olmayan, iyi niyetli ve yapıcı müzakerelerin gerçekleşmesine imkan sağlayacak uygun ortamın oluşturulmasının” yeterli olduğunu ifade etti.

“Türkiye’nin geri kalmış Garantörlük Anlaşması, müdahale hakkı ve askerlerin adadaki varlığını korumaktaki ısrarına” vurgu yapan Anastasiadis, Crans Montana’daki başarısızlığın sorumlusunun Türkiye olduğu iddiasında bulundu.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi önerisini reddeden tarafın Türkiye olduğunu iddia ederek, Türkiye’nin açıkça iki devletli çözüm veya konfederasyonu destekliyor olduğunu ifade etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın maksimalist yaklaşımlar ve tek taraflı eylemlerde bulunduğu şeklindeki sözlerine de yanıt veren Anastasiadis, “hangi ülke her şeyi elde etmek adına tüm gücü kullanıyor” sorusunu dile getirdi.

Anastasiadis, “Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında 2011 ve 2015 yıllarında, doğal gaz gelirlerinin federal hükümete aktarılacağı ve Kıbrıs’ın BM üyesi ve Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf olmaya devam edeceği şeklinde uzlaşılar bulunduğunu” hatırlattığı konuşmasında, Ulusal Egemen Varlık Fonu ve doğal gazın kullanımından elde edilecek gelirin, oluşturucu devletçiklerin nüfusuyla orantılı şekilde, Kıbrıslı Türklerin adına açılacak bir hesapta toplanması şeklinde önerileri de hatırlattı.

Anastasiadis, Türkiye’ye, deniz sınırlarının belirlenmesi için samimi bir ikili diyalog veya Uluslararası Mahkeme’ye gidilmesi önerilerini de yineledi.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında Türkiye’nin, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusundaki söylemlerine de atıfta bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Başkan’dan Türkiye’ye ‘Suçlamalar’ – Anastasiadis’ten Erdoğan’a Karşı Atak”.Fileleftheros: “Nikos’dan Tayyip’e Davet – Başkan Türkiye’yi Sorunları Çözmek İçin Diyaloga Çağırdı – Erdoğan’a ‘Fransızca’ Konuştu”.