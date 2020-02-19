Türkiye üçüncü sondaj gemisini aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Erdoğan , "İki sondaj iki sismik araştırma gemimiz vardı. Şimdi Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. 11 bin 400 metre derinliğe inebilen 6. nesil ultra deniz sondaj gemisidir. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz."