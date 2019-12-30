“Türkiye talimat verince para serbest kalacak”



Türkiye’den aktarılan paranın tamamının serbest bırakılmadığı yönünde bir soruya dair ise Tatar, Türkiye ile bu konuda bir sıkıntı yaşanmadığını, sadece bürokratik bir takım süreçlerin olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin talimat vermesiyle paranın serbest kalacağını söyledi.

Tatar konuyla ilgili şunları söyledi:

“O paranın 650 milyonunu kullandık. 90 milyon hesapta var. O da onay aldığımız zaman kullanılacak. Geri gönderme yok. Bir takım bürokratik meseleler var. Büyük bir sıkıntı yok. O bakiyenin hemen hemen hepsi Kıbrıs’ta ilgili hesaplarda. Talimatın verilmesiyle TC kaynaklı projelerin ödemesi yapılacak. Büyük sıkıntı yok.