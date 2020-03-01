Türkiye Suriye'ye ait 2 uçak düşürdü

Türkiye, Suriye'de dördüncü askeri harekatını başlattı.

34 şehidin verildiği İdlib'e düzenlenen harekatın adı "Bahar Kalkanı" olarak açıklandı...

NTV’nin haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk uçaklarına taarruz eden rejime ait iki adet SU-24 tipi uçağın düşürüldüğünü duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejim saldırısında 34 askerin öldürüldüğü İdlib'e harekat başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki faaliyetleri, rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare eden Akar, "Milletimize ve hudutlarımıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz" diye konuştu.