"Türkiye Suriye sınırını geçti"

Bloomberg News'ta yer alan habere göre, Türk askerleri Suriye sınırını geçmeye başladı.

Bloomberg News, Türk askerlerinin sınırı geçmeye başladığını açıkladı.

Haberde, "Bloomberg'e açıklamalarda bulunan bir Türk yetkiliye göre, Türk birlikleri Kürt militanları sınırdan uzaklaştırmak üzere Suriye'nin Kuzeydoğusuna girmeye başladı. İsmini vermek istemeyen yetkili, konuyla ilgili başka bir ayrıntı paylaşmadı" ifadelerine yer verildi.

​Öte yandan, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Suriye'de gerçekleştirmesi planlanan operasyonla ilgili "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" açıklamasında bulundu.