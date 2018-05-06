'Türkiye sondaja hazırlanıyor' iddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye’nin Kıbrıs’ın deniz bölgesinde sondaja hazırlandığı ve “DeepSea Metro 2” isimli sondaj platformunu, araştırma yapması için bölgeye göndermeye hazırlandığı iddia edildi.



Fileleftheros gazetesi “Platformla İstila” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, “elde ettiği güvenilir bilgilere” dayanarak, bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşmesinin beklendiğini ve kararların da kısa zaman içerisinde alınacağını ileri sürdü.



Gazete aynı bilgilerin, “Erdoğan rejiminin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarının bir sonraki aşamalarını değerlendirerek, yeni bir meydan okumada bulunacağı” yönünde olduğunu da öne sürdü.



Sondaja ilişkin ilk olası zamanın Temmuz ayı başı olduğunu ve bunun Rum doğal gazının Mısır’a satışı anlaşmasının imzalanması dolayısıyla gerçekleştirileceğini iddia eden gazete, bahse konu anlaşmanın önümüzdeki Haziran ayı sonunda imzalanmasının beklendiğini anımsattı.



Gazete Ankara’nın “Lefkoşa’nın Kıbrıslı Türkler ve kendisi olmadan doğal gazı değerlendiremeyeceği iddiasını ortaya koyarak, buna tepki göstermeye hazırlandığını” da ileri sürdü.



Gazete ikinci bir senaryonun ise, “DeepSea Metro 2” isimli sondaj platformunun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 10’uncu parselde sondaj yapacak olan Amerikan ExxonMobil şirketinin platformuyla eş zamanlı olarak bölgeye gönderilmesi olduğunu savundu.



ExxonMobil’in İtalyan ENI şirketi gibi olmamasından ötürü, Türkiye’nin Amerikanlarla paralel olarak, kendi platformuyla başka bir bölgede araştırmalar yapacağını iddia eden gazete, platformun satın alınmasının Türkiye’ye 200 milyon dolara mal olduğunu ifade etti.



“Yine elindeki güvenilir bilgilere dayanarak, Erdoğan rejiminin, araştırma yapmak için iki olası yeri gözden geçirmekte olduğunu” öne süren gazete, birinci bölgenin, Barbaros araştırma gemisinin 9 Nisan tarihinden bu yana bulunduğu ve Eylül’e kadar kalacak olduğu, Apostolos Andreas yakınlarında olduğunu ileri sürdü.



Gözden geçirilen ikinci bölgenin ise Kıbrıs’ın batısında, Akama bölgesinde olduğunu öne süren gazete, bunun Türkiye’nin talep ettiği ve BM ile AB’ye ilgili belgeler sunduğu bir bölge olduğunu iddialarına ekledi.