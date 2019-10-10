"Türkiye oyunu kuralına göre oynamazsa onları mahvederim!"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki askerlerini çekme kararı alarak, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona 'geçit veren' Donald Trump Türkiye'ye bir kez daha ekonomiyle gözdağı verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Türkiye, Kürtlere saldırmayı uzun süredir planlıyordu. Onlar ilelebet savaşıyorlardı. Saldırının olduğu bölgenin yakınlarında herhangi bir yerde askerimiz ya da ordumuz yok. Ben sonu olmayan savaşları bitirmeye uğraşıyorum. İki tarafla da görüşüyorum. Bazıları bizden bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve sil baştan yeni bir savaş başlatmamızı istiyor" dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu söyleyen Trump, "Başkaları diyor ki UZAK DUR, bırak Kürtler kendi mücadelelerini versin (bizim ekonomik yardımımızla). Diyorum ki, eğer kuralın göre oynamazlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak yaptırımlarla mahvederim! Yakından izliyorum" ifadelerini kullandı.