NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırı konusunda meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, "Türkiye NATO için önemli. Sadece IŞİD'le mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." dedi.

Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesinin (NATO PA) Londra'daki toplantısı sırasında konuştu. Geçen hafta Türkiye ziyaretinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlatan Stoltenberg, görüşmelerde Türkiye'nin Kuzey Suriye'de başlattığı askeri operasyona ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Operasyonun bölgede istikrarsızlığın, gerilimin ve insani sıkıntıların artması riski taşıdığını belirttiğini aktaran Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya uğramadı. Başka hiçbir müttefik Orta Doğu kaynaklı şiddet, istikrarsızlık ve kargaşaya daha fazla maruz kalmadı. Başka hiçbir müttefik bu kadar Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmıyor." diye konuştu.

Bununla birlikte ortak düşman IŞİD terör örgütüne karşı elde edilen kazanımların zarar görmemesi için Türkiye'nin itidalli ve müttefikleriyle hareket etmesini umduğunu dile getiren Genel Sekreter, uluslararası toplumun yabancı savaşçılar konusunda ortak ve sürdürülebilir bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

"IŞİD'E KARŞI OPERASYONDA TÜRKİYE'DEKİ ALTYAPI VE ÜSLERİ KULLANDIK"

Stoltenberg , bir soru üzerine, "Orada yaşananları anlamanın tek yolu, Türkiye'nin oynadığı rolü de anlamaktan geçiyor. Türkiye NATO için önemli. Sadece IŞİD'le mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, IŞİD'in bir bölgeyi kontrol etmese de varlığını devam ettirdiğini kaydederek, terör örgütüne karşı birliğin korunmasının önemine dikkati çekti.