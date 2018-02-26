Türkiye Kupası’na YDÜ damgası: 86-79

Kadınlar Türkiye Kupası’nı finalinde Hatay Büyükşehir Belediye’yi 86-79 yenen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu. 2017 yılından sonra 2018 Türkiye Kupası Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci kez kupayı müzesine götürürken Türkiye Kupası, EuroCup, Türkiye Lig Şampiyonluğu, 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere 5’inci kupasını kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi son iki sezonda mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyon olma başarısını gösterdi.

En değerli oyuncu Vandersloot

Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda 21-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda çeyrek finalde Abdullah Gül Üniversitesi’ni 88-53’lük skorla geçen, yarı finalde de Botaş Spor’u 79-63’lük skorla yenerek adını finale yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay BŞB’yi 86-79 skorla yendiği finalde 26. kez düzenlenen organizasyonda şampiyon oldu. Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluk kupasını Türkiye Kadınlar Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun elinden aldı. Maçın en değerli oyuncusu 19 sayı, 4 ribaunt, 12 asistle Yakın Doğu Üniversitesi’nde Courtney Vandersloot seçildi.

Kalaycıoğlu: “Kıbrıs Türk halkı ile kenetlendik”

Maç sonrası şampiyonluklarını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Geçen yıl bütün kupaları kazandık.Yakın Doğu Üniversitesi tarihine 5’inci kupa olarak geçiyor. Kadın Basketbolunda bir marka olduğumuzu gördük. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz. Kıbrıs Türk halkı ile kenetlendik. Kupaları hep birlikte kutlayacağız” sözlerini kullandı. Kalaycıoğlu kariyerindeki 11’inci finalinde de başarıya ulaşırken daha önce Fenerbahçe ile 6, Galatasaray ile 3 Türkiye Kupası kazanmıştı.

Salon: Artuklu Yeni Spor Salonu

Yakın Doğu Üniversitesi: Bahar Çağlar 6, Kayla McBride 26, Olcay Çakır Turgut 8, Courtney Vandersloot 19, Sandrine Gruda 2, Cansu Köksal 13, Kuanitra Hollingsvorth 4, Jantel Lavender 8

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Bahar Öztürk 8, Hind Ben Abdelkader 30, Katsiaryna Snytsina 6, Özge Yavaş 5, Courtney Paris 14, Devran Tanaçan 2, Leilani Mitchell 10, Merve Aydın 4