Türkiye-KKTC uçuşlar başlıyor mu?

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haziran ayında kademeli olarak, 40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığı müjdesini verdi. İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık” dedi.

Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarına ilişkin detayları da paylaştı. Buna göre 10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan ile uçuşlar karşılıklı başlayacak. Karaismailoğlu ayrıca 15, 20, 22 ve 25 Haziran’da uçuşların açılacağı ülkeleri de açıkladı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da bu açıklamaya cevap olarak "Mevkidaşımızın açıklamasında 10 haziran itibariyle aralarında KKTC'nin de bulunduğu belirlenen bazı ülkelere tarifeli seferlerin başlayabileceği duyuruldu. Bu yönde tarifeli seferlerin nasıl, hangi koşullarda, nasıl bir frekans içinde başlayabileceğine yönelik çalışmalar bakanlığımızca yürütülüyor. Eş zamanlı olarak bu çalışmaları mevkidaşımızla paylaşıp uygun başlama tarihini kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

10 Haziran’da Türkiye-KKTC arasında tarifeli seferler başlayacak mı, başlamayacak mı?

Elbette 10 Haziran’da uçuşların karşılıklı başlayacağını TC tarafı açıkladı. KKTC tarafı biz daha görüşüyoruz diyor.

Siz görüşmeye devam edin sayın bakan. 10 Haziran dediğiniz önümüzdeki Çarşamba günüdür. O gün biz de uçuşların başlayıp başlamadığını göreceğiz.

Hükümet herhalde bu mesele yüzünden Türkiye ile aramızda kriz yaşanmasını göze alamaz. Hele protokolun imzalanmasından ve 2.3 milyar TL’lik bir kaynağın geleceğinin açıklanmasından sonra hiç göze alamazlar diye düşünüyorum.

Çok değil 5-6 gün sonra göreceğiz.

Ama benim bu konuyu ele almamın asıl nedeni Pile’de mahsur bırakılan 500 civarında KKTC yurttaşının kuzeye geçemediği, son bakanlar kurulu kararı ile kuzeyde çalışan ya da işyeri olan 60 civarında Pileli’nin geçebilmesi için olmadık engeller çıkaran KKTC hükümetinin bu karar karşısında takınacağı tavırdır.

Güney’de her gün ortalama 3-5 vaka tesbit edilirken, Türkiye’de hala her gün bin civarında vaka tesbit ediliyor. Buna rağmen Pile’de yaşayan 500 civarında KKTC vatandaşına kapalı olan kapılar, Türkiye vatandaşlarına açılıyor. Bunu da her zaman olduğu gibi Türkiye tarafından öğreniyoruz.

Ayrıca güneyde çalışan ve işlerini kaybetmekle karşı karşıya kalan 1500-2000 civarında emekçinin durumu da aynıdır.

Sağlık elbette herşeyden önemlidir. Ama kusura bakmayın 3 aydır bizi eve kapatan ve sadece günlük test ve vaka sayısını açıklayarak başarılı bir kriz yönettiğini iddia eden sağlık bakanı, başbakan ve hükümet ortağı partiler şimdi ne yapacaklar?

3 aydır kendilerini kapatarak “Pandemi” ile mücadele eden ve bu süre içinde pandemi hastanesi dahil her türlü hazırlığı yapan bütün ülkeler artık açılımı planlamaya başladılar.

Çünkü ekonomik yıkım da en az pandemi kadar ülkelere zarar vericidir. Bu nedenle kimse uzun süre dünyadan izole biçimde yaşamayı göze alamaz. Hele Ali Pilli’nin dediği gibi “kapıların açılması için güneyde de en az 14 gün sıfır vaka tesbit edilmesi gerekir” gibi yaklaşımlar hiç de gerçekçi değildir.

Üstelik bu açıklamayı 3 aydır sadece test ve vaka sayısı açıklamaktan başka hiçbir hazırlık yapmayan, pandemi hastanesi ile ilgili söylediği “45 günde yeni bir pandemi hastanesi inşa edeceğim” diyen, ama 45 gün dolduğu halde bu konuda hiçbir adım atmayan bir bakan yapıyor.

Pandemi gibi dünya çapında bir krizle mücadele basit değil. Ama ülkeyi tamamen kapatarak ve sanki pandemi 3-4 ayda kendiliğinden bitecekmiş sanarak bir yere varamazsınız.

Üstelik bunu da topluma başarı diye sunarak resmen aklımızla dalga geçiyorsunuz. Kusura bakmayın ama pandemi ile mücadelede önde gelen ülkelerin nasıl çalıştıklarını, ne gibi tedbirler aldıklarını ve bugün açılım kararı alarak, kademeli açılım planlarını açıkladıklarını biz de takip ediyoruz.

Hiçbir ülke KKTC hükümetinin yaptığı gibi yapmadı. KKTC hükümeti bu anlamda sadece sınıfta kalmadı, aynı zamanda kocaman bir sıfır aldı.

Şimdi uçuşlar başlayacak. Siz isteseniz de istemeseniz de bu uçuşlar başlayacak. Yeni normal, yani pandemi ile yaşamaya alışacağız. Keşke hükümet edenler gerekli hazırlığı yapsalardı da böyle hazırlıksız yakalanmasaydık.