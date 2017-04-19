Türkiye iki yeni NAVTEX yayımladı

Türkiye Deniz Kuvvetleri’nin, denizcilere yönelik iki yeni NAVTEX yayımlayarak, Kıbrıs’ın güneybatısındaki yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir deniz bölgesini bugün için bağladığı Rum Basını’nda haber oldu.

NAVTEX, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı resmi sitesinde, SEYİR DUYURULARI’nda da yer aldı.

Denizcilere, 19 Nisan’da yani bugün ATIŞ EĞİTİMİ ve SAVAŞ GEMİSİ SUALTI CİHAZI YEDEKLEMESİ’nin bu sahada yapılacağı duyuruldu.

Baf’ın yaklaşık 80 kilometre güneybatısını…

Adanın Güneyi’nde yayınlanan Fileleftheros Gazetesi, yayımlanan ilk uyarıyla birlikte, Türkiye Deniz Kuvvetleri’ne ait bir geminin, Baf’ın yaklaşık 80 kilometre güneybatısındaki bir bölgede ve sabah 04.00 ile 08.00 saatleri arasında, deniz altına bazı cihazlar batıracağı konusunda bilgi verildiğini yazdı.

Gazete, aynı dönem içerisinde, bahse konu geniş bölge içerisinde, özel bir Amerikan gemisinin ise, Rum Yönetimi’nin onayıyla birlikte İngiliz Üsleri hesabına deniz altına kablolar döşeyeceğini de anımsattı.

Atış tatbikatı da var…

Haberde, Türkiye’nin yayımladığı ikinci NAVTEX ile birlikte ise bağlamış olduğu deniz bölgesinde bugün 09.00-11.00 saatleri arasında mermilerle tatbikatlar yapacağı konusunda bilgi verdiğini yazdı.

Gazete, Türkiye’nin 16 Nisan’dan 26’a Nisan’a kadar, arama-kurtarma tatbikatları yapmak için Apostolos Andreas’tan Meis’e kadar olmak üzere, Kıbrıs’ın kuzeyi ile kuzeybatısındaki büyük çaplı bölgeleri, yayımladığı NOTAM’la bağladığını da anımsattı.

Simerini ise, “Gerçek Mermilerle Tatbikat” başlıklı manşet haberinde, Türkiye’nin iki yeni NAVTEX yayımlayarak, Rum Yönetimi’nin 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerinin bulunduğu bölgede, gerçek mermilerle tatbikat yapacağı konusunda bilgilendirmede bulunduğunu yazdı.

Savaş gemileri, deniz altılar da katılacak iddiası!..

Tatbikata Ankara’nın savaş gemileri ile denizaltılarının katılacağını ileri süren gazete, aynı zamanda bölgede CN253, F16 ve F4 tipi savaş uçaklarının bulunduğunu da öne sürdü.

Gazete, Türkiye’nin yapacağı tatbikatın, 7 Nisan–17 Ağustos tarihleri arasında Rum Yönetimi hesabına faaliyet gösterecek Ramform Hyperion isimli geminin çalışma yapacağı deniz bölgesini kapsamakta olduğunu da öne sürdü.



Hristodulidis ve partiler “Barbaros” gemisi hakkında konuştu



Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, önceki gün yaptığı bir açıklamada, “Barbaros araştırma gemisinin yeniden ortaya çıkmasını meydan okuma olarak nitelendirdiğini ancak egemenlik haklarını baltalayan muhtemel bir izlenim yaratma oyununda Türkiye’yi takip etmeyeceklerini” ileri sürdüğünü yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis “Active 107.4&102.5”e yaptığı açıklamada, “kendi faaliyetlerimize, aynı zamanda komşu ülkeler ve AB ile olan faaliyetlerimize güvenimiz tamdır. Ancak Egemenlik haklarımızın aleni bir şekilde kuşkuya düşürüldüğü bir oyunda yer alarak, Türkiye’ye iyilik yapmayacağız” ifadelerini de kullandı.

Öte yandan gazete, “Barbaros” gemisinin Taşucu limanında bulunmasının Rum Ekologlar ile ELAM’ın tepkisine yol açtığını da yazdı.

Gazeteye göre, Ekologlar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yapılacak sondajlara atıfta bulunarak, tehditlerde bulunduğunu iddia ederken, ELAM ise açıklamasında “işgal liderinin doğal gaz çıkarılmasını müzakerelerle ilişkilendirerek, yeni kışkırtıcı açıklamalarını sürdürdüğünü” ileri sürdü.



Mavridis’ten müdahale



Gazete, başka bir haberinde ise, DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Kostas Mavridis’in, Türkiye’nin yayımladığı iki NAVTEX konusunda bir soru önergesi yönelterek, Avrupa Komisyonu’na yönelik müdahalede bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Mavridis, yönelttiği soru önergesiyle birlikte, Avrupa Komisyonu’ndan “duruma müdahalede etmesini ve üye devletlerin egemenliği ile AB’nin toprak bütünlüğünü dış tehlikelere karşı korumak için derhal faaliyetlerde bulunmasını” istedi.

