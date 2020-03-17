Türkiye hariç yurt dışından gelenlere karantina

Yurt dışından gelenler artık ‘ev gözetimi’ yerine belirlenecek merkezlerde 14 gün boyunca gözetimde tutulacak.

Ancak, Türkiye’den gelecek olanlar bu kapsamın dışında tutuldu.

72 farklı ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları, 18 Mart 2020 saat 12:00’den itibaren KKTC’ye giriş yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulacak.

Bu yöndeki açıklamayı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yaptı.

Açıklama şöyle:

Dünyada devam eden küresel salgın nedeniyle bu akşam Bakanlar Kurulu olarak aşağıdaki kararı aldık.

Bu karar 18 Mart saat 12:00’den İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

Aşağıda isimleri sayılan 72 farklı ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları, 18 Mart 2020 saat 12:00’den itibaren KKTC’ye giriş yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulacaklardır.

Bu karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn, Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Sierra Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cum, Uganda, Kenya, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda, Brundi, Zambiya, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün, Lübnan.