"Türkiye hak ve çıkarlarından taviz vermeyecek"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ne Kıbrıs'ta ne Ege'de ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından taviz vereceğini kaydetti

Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun sunuş konuşmasında, Libya ile imzaladıkları Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı iki kıyıyı dostluk köprüsüyle birbirine bağlamış durumda olduklarını belirtti.

Oktay, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilip Sayın Cumhurbaşkanımızın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan bu anlaşma, dün itibariyle Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi tarafından da onaylanmıştır. Türkiye ne Kıbrıs'ta ne Ege'de ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından taviz verecektir. Ülkemiz, bölgede yaşanan belirsizliklerden yakından etkilenirken Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO gibi kuruluşlar bu süreçte Türkiye'ye karşı üzerlerine düşen sorumluluklarını ne yazık ki yerine getirmemişlerdir. Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz 'kendi göbeğini kendi kesmeyi' bilmiş, uluslararası alanda söz sahibi, güçlü bir aktör haline gelmiştir" dedi.