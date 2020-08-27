Türkiye Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapacak
Türkiye yeni bir NAVTEX yayınlayarak 1-2 Eylül’de Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapılacağını bildirdi.
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Türkiye yeni bir NAVTEX yayınlayarak 1-2 Eylül’de Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapılacağını bildirdi.
CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş NAVTEX ile ilgili canlı yayında şu bilgileri aktardı:
Doğu Akdeniz’de bir NAVTEX kararı bekleniyordu. Ancak bugün itibari ile görev süresi dolan Oruç Reis’e yönelikti bu beklenen karar. Ancak Antalya’daki NAVTEX istasyonundan yeni bir karar açıklandı ve 1-2 Eylül’de Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Yeni kararla birlikte Doğu Akdeniz’de donanma tekrar atışlı eğitimini sürdürecek.
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Etiketler : türkiye, doğu akdeniz, navteks
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