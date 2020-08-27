Türkiye Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapacak

Türkiye yeni bir NAVTEX yayınlayarak 1-2 Eylül’de Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapılacağını bildirdi.

CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş NAVTEX ile ilgili canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Doğu Akdeniz’de bir NAVTEX kararı bekleniyordu. Ancak bugün itibari ile görev süresi dolan Oruç Reis’e yönelikti bu beklenen karar. Ancak Antalya’daki NAVTEX istasyonundan yeni bir karar açıklandı ve 1-2 Eylül’de Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Yeni kararla birlikte Doğu Akdeniz’de donanma tekrar atışlı eğitimini sürdürecek.