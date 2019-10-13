"Türkiye başarılı olursa barışın yolu açılır"

2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin on yıllardır teröre ciddi kayıplar verdiğini belirterek, "Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye'nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde kardeşçe yaşamasının yolu açılır" ifadesini kullandı.

Talat, bölgede barışa olan ihtiyaca vurgu yaparak, Suriye'nin yıllardır "uzaktan" bölünmeleri kışkırtılarak, ISİD terörünün kabartıldığını, PKK/PYD terör hareketlerinin teşvik edildiğinin altını çizdi. Talat'ın açıklaması şöyle:

Suriye’de yaşanan iç savaş ve otorite boşluğu, büyük devletlerin binlerce kilometre uzaktan bölünmeleri kışkırtarak önce IŞİD terörünü kabartıp sonrasında etnik kökenli pkk/pyd terör hareketlerini teşvik etmesi, bölgemizi kan gölüne çevirdi. Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye’nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde kardeşçe yaşamasının yolu açılır... Bölgemizin barışa büyük ihtiyacı var.