Türkiye avukat masrafını ödemeyecek iddiası

Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) sonuçlandırılan Güzelyurtlu cinayeti davasında, avukat masraflarını ödemeyeceğini davacı tarafın avukatına bildirdiği öne sürüldü.

Haravgi’nin haberine göre, Güzelyurtlu ailesinin avukatı Alper Rıza, Türkiye’nin avukat ücretini ödemek niyetinde olmadığını kendisine bildirdiğini açıkladı.

Gazete 2005 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde işlenen Güzelyurtlu cinayetinin aydınlatılmaması konusunda Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine açılan davada AİHM’in Türkiye aleyhine karar aldığını ve davacılardan her birine 8 bin 500 Euro manevi tazminat ve 10 bin Euro da toplam avukat ücretini ödemesine hükmettiğini hatırlattı.

Hatırlanacağı üzere 15 Ocak 2005 tarihinde Kıbrıs'ın güneyinde, Lefkoşa Larnaka yolu üzerindeki Goşşi köyü yakınlarında işlenen cinayette Elmas Güzelyurtlu, eşi Zerrin ve kızları Eylül Güzelyurtlu öldürülmüştü. Cinayet zanlıları Kıbrıs’ın kuzeyine kaçmıştı.