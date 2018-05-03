“Özgürlüğümüze sahip çıkmalıyız” diyen Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, son 15 yılda 1035 profesyonel gazetecinin öldürüldüğünü belirtti.

Cenk Mutluyakalı - BRÜKSEL

“Türkiye’de Basın Özgürlüğü” Avrupa Parlamentosu’nda tartışıldı. Avrupa Komisyonu Medya Direktörü Ioannis Darmis, “Avrupa Birliği tarafından basın özgürlüğü sağlam bir demokrasinin temel unsuru olarak görülmektedir” diyerek açılışını yaptığı seminerde, Türkiye’nin “gazeteciler için büyük bir cezaevi” gibi görüldüğünü anlatarak, fikir özgürlüğü ile çoğulculuğun önemine dikkat çekti.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle düzenlenen panel; İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Türkçe, İtalyanca, İspanyolca dillerimde çeviriyle gerçekleşti.

‘Gazeteci’ Başkan

Avrupa Parlamentosu Başkanı, gazetecilik deneyimi sahibi Antonio Tajani seminerin açılış konuşmasını yaptı.

Basın özgürlüğünün en temel insan hakkı olduğunu anlatan Tajani, herkesin hiçbir sınır tanınmadan bilgi edinme hakkına sahip olduğunu söyledi.

“Özgürlüğümüze sahip çıkmalıyız” diyen Tajani, son 15 yılda 1035 profesyonel gazetecinin öldürüldüğünü belirtti.

Türkiye’nin hem Avrupa Birliği üyeliği istediğini hem de gereklerini yerine getirmediğini söyleyen AP Başkanı Tajani, “Türkiye’nin yön değiştirmesini istiyoruz, otoriterleşen anlayışlara karşıyız” dedi.

Tajani şunları söyledi:

“Türkiye, Avrupa Birliği’ne ait olduğunu göstermelidir, Erdoğan’la bir araya geldiğimde özellikle ölüm cezası hakkında çok sert konuştum. Bu konu yeniden konuşulmadı. Basın özgürlüğü konusunda da hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz.”