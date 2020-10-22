Türkiye, 3'lü Zirve bildirisinı reddetti

TC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-Kıbrıs zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iş birliğini desteklemek" amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde Türkiye'yi hedef almasının, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koyduğu vurgulandı.

Doğu Akdeniz’de gerçek iş birliğinin ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceğinin altı çizilen açıklamada, "Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.