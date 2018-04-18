Türkiye 24 Haziran’da seçime gidiyor
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP Lideri Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. 30 dakika süren görüşme sonrası Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.
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Etiketler : R.T.Erdoğan, seçim
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