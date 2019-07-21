Türkeş'in evi "müze" oldu

Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Lefkoşa Surlariçi’nde 1917’de doğduğu ev müzeye çevrildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Alparslan Türkeş'in evi müze olarak bugün düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Lüzinyan Evi yanında yer alan Alparslan Türkeş Müzesi’nin açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş birlikte yaptı.

Müzenin açılışına Oktay ile Tatar'ın yanısıra, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, diğer yetkililer Türkiye'den konuklar ve vatandaşlar da katıldı.

Açılışta Mehteran gösterisi de yer aldı. Oktay açılış öncesinde gösteri yapan Mehteran takımını selamladı.