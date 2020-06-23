Türkeli kavşağında korkutan kaza
Türkeli kavşağında az önce meydana gelen trafik kazasında 3 salon araç çarpıştı, olay yerinden edinilen ilk bilgide kazada 4 dört yaralı olduğu öğrenildi.
A+A-
Türkeli kavşağında az önce meydana gelen trafik kazasında 3 salon araç çarpıştı, olay yerinden edinilen ilk bilgide kazada 4 dört yaralı olduğu öğrenildi.
Güzelyurt-Lefkoşa anayolunun Türkeli kavşağında meydana gelen kazada, araçlardan biri ters dönerek yol içerisinde tavanı üzerinde durdu. Polis olay yerinde ayrıntılar AZ SONRA…
Bu haber toplam 979 defa okunmuştur
Etiketler : trafik kazası, kaza
Önceki ve Sonraki Haberler