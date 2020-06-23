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Türkeli kavşağında korkutan kaza

Türkeli kavşağında korkutan kaza

Türkeli kavşağında az önce meydana gelen trafik kazasında 3 salon araç çarpıştı, olay yerinden edinilen ilk bilgide kazada 4 dört yaralı olduğu öğrenildi.

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Türkeli kavşağında az önce meydana gelen trafik kazasında 3 salon araç çarpıştı, olay yerinden edinilen ilk bilgide kazada 4 dört yaralı olduğu öğrenildi.

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunun Türkeli kavşağında meydana gelen kazada, araçlardan biri ters dönerek yol içerisinde tavanı üzerinde durdu. Polis olay yerinde ayrıntılar AZ SONRA…

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