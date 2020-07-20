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Türkeli civarında yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak

Türkeli civarında yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak

Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Türkeli civarında elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.

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Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Türkeli civarında elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre kesintiden Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Başakşehir Üniversitesi ile Evsu Tesisleri arasında kalan tesisler etkilenecek.

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