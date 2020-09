Turkcell staj programı bu yıl ‘online’ 

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yıllardır devam ettirdiği staj programını tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı bu yıl ‘online’ olarak, dijital platformdan gerçekleştiriyor. 13 üniversite öğrencisinin yer aldığı staj programı, adada bir ilk olma özelliği taşıyor. Öğrencilerin üniversite hayatları devam ederken deneyim kazanabilmeleri için büyük önem taşıyan staj programı, mezuniyetleri sonrasında profesyonel hayata başlarken de onları bir adım öteye taşıyor. Online staj programı katkı sağlayacak birçok içeriğiyle öğrencilere farklı alanlarda deneyim ve bilgi edinme imkânı sunuyor.

Ağustos ayında başlayıp eylül ayında da devam edecek ‘online staj programı’ kapsamında öğrenciler, Turkcell’in farklı bölümleriyle ilgili tecrübe sahibi olacak. Stajyerler gerek kendi okudukları, gerekse farklı bölümlerle ilgili edindikleri teorik bilgilerini uygulamaya geçirme imkânına sahip olarak, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in işleyişini tanıma fırsatı edinecekler.

Burcu Topal: “Pandemi staj programımızı yapmamıza engel olamadı”

Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal online staj programıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Burcu Topal yaptığı açıklamada, ülkemizin de içinde bulunduğu Covid-19 nedeniyle öğrencilerin bu yılki staj programını online olarak gerçekleştirdiklerini, hayata geçirdikleri bu programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Topal açıklamasına şöyle devam etti: “Bu sene, zorlu pandemi dönemine rağmen öğrencilerimize her nerede olurlarsa olsunlar dijital bir platform aracılığıyla staj imkânı tanıdık. Covid-19’un bizleri, öğrencileri ve dolaylı olarak eğitimi etkilemesine, buna engel olmasına izin vermedik. Tam aksine Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu süreçten daha da fazla yararlanarak kapsamımızı nasıl büyütebiliriz diye bakarak, değerlendirmelerimizi o yönde yaptık. Buradaki amacımız yıllardır devam ettirdiğimiz staj programımızı şartlar karşısında farklılaşarak devam ettirmek oldu. Neticede bir ilk olduk ve adamızda daha önce hiç uygulanmayan ‘online staj programı’nı başlattık. Bu yeni dönemde uzaktan çalışmanın çeşitli modelleri konuşulurken gençlerimizin daha öğrenciyken bu deneyime sahip olmaları onlar için önemli bir fırsat olacaktır. Staj için gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çeşitli üniversitelerden başvurularımız oldu. Değerlendirmelerimiz sonucunda seçkin üniversitelerde öğrenim gören 13 gencimiz şu an bizlerle staj yapmaktadır. Öğrencilerimiz, şirketimizdeki birçok bölümünde hem tecrübe edinecek, hem de tıpkı şirket çalışanları gibi kurumsal iş ortamını online olarak deneyimleyerek projelere dâhil olacaklar. Programımız boyunca stajyerlerimiz kendi bilgilerini de kattıkları bireysel ve ortak projeler gerçekleştirerek yöneticilere sunma fırsatına da sahip olacaklar. Stajyerlerimizin bu güzel deneyimi yaşarken aynı zamanda güzel fikirleriyle bizlere katkı sağladıklarını, projelerimize destek olduklarını da ayrıca belirtmek istiyorum. Bizler de elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktarıp onları iş yaşamına hazırlamaya çalışıyoruz. Staj programlarımızın sonrasında Kuzey Kıbrıs Turkcell çatısına dâhil ettiğimiz birçok arkadaşımız olduğunu ve şu an onların bizlerle birlikte gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığını da büyük bir mutluluk ve gururla söylemek isterim.”