Yenilenen şebekeyle %99,9 kapsama

Kuzey Kıbrıs Turkcell, numara taşıma dönemini basın mensuplarıyla bir araya gelerek anlattı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden “Uzun süredir heyecanla beklediğimiz bir süreçti. 22 Ocak günü uygulama devreye alındı. Şimdi yıllardır kullandığı numarasını değiştiremediğinden Kuzey Kıbrıs Turkcell kalitesine katılmayı bekleyen kişileri büyük Turkcell ailemize katmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

“Turkcell ailesi büyüyecek”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden basın toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında operasyona ikinci operatör olarak başladıkları 1999 yılından sonra kısa bir zaman içerisinde %50 pazar payına ulaştıklarını, sonrasında devam eden ivmeyle pazardaki liderliği elden bırakmadıklarını aktardı. Hedeflerinin her zaman kaliteli hizmet olduğunu vurgulayan Maden “En çok müşterinin tercih ettiği operatör konumunda olan Kuzey Kıbrıs Turkcell, yıllardır olduğu gibi yine en fazla tercih edilen operatör olmak yönünde elbette iddialıdır; kalitesini, gücünü, avantajlarını yeni müşterilerle tanıştırmak yönünde ciddi bir deneyime sahiptir” dedi. Maden, uzun süredir kullandığı numarasını değiştiremediğinden Turkcell’li olmayı bekleyen kişileri de Turkcell’e katacakları için son derece heyecanlı olduklarını belirterek, “Turkcell ailemizin büyüyecek olmasından son derece memnunuz” dedi. Maden sözlerine şöyle devam etti: “Bizler bu dönemde de aynı heyecan ve coşkuyla her zamanki gibi müşterimizin yanında olacak, onları dinleyerek ihtiyaçlarına çözümler sunmanın yanı sıra, dünya teknolojisini yakalayabilecekleri yeniliklerle tanışma fırsatı sunacak, iletişim ve teknolojimizdeki kalitemizle yarattığımız farkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Maden, süreci BTHK’nın düzenlediğini belirterek numara taşımanın başlayacağının ilan edildiği ilk tarih olan 15 Aralık’ta da operasyona hazır olduklarını ve uzun zamandır bu uygulamayı beklediklerini de ifade ederek süreci ilk tamamlayan kurum olarak BTHK tarafından teşekkür yazısı aldıklarını vurguladı.

Yenilenen şebekeyle %99,9 kapsama

Etkinlikte bir sunum gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan sunumunun başında numara taşıma döneminde müşterilerin Turkcell’i tercih etme nedenlerine ve Turkcell’in gerçekleştirdiği projelere değindi. Ozan Çağlar Aslan, 2017 yılında yenilenen şebekeyle adada %99,9 kapsamaya sahip olduklarını belirterek kaliteyi ön planda tutarak hizmet sağladıklarını bir kez daha vurguladı. Aslan, “En yeni çözümleri, en ileri teknoloji ile donatılmış altyapımızla sunduğumuz için Türkiye’de olduğu gibi adamızda da tercih edilen lider markayız” dedi.

Aslan sunumuna şöyle devam etti: “Üstün çekim gücü ve en hızlı internet ile Turkcell markasına ve bizleri tercih eden kişilere yakışır hizmet veriyoruz. En yüksek indirme ve yükleme hızlarına erişen internetimizle kesintisiz iletişim sunuyor, kullanıcılarımız çekim gücümüz sayesinde nerede olursa olsunlar iletişimleri hiç kopmuyor ve ödenene değer hizmet almış oluyorlar. Bunun yanında halka açık birçok noktada sağladığımız Wi-Fi hizmetimizle de çok yüksek hızlarda internet sunuyoruz.”

Dijital servislerimizle tekiz

Ozan Çağlar Aslan gerçekleştirilen basın toplantısında dijital ürün ve hizmetler konusunda da bilgiler verdi. Dünyada, Turkcell Grup’ta ve adamızda ilk kez mobil operatör üzerinden sabit hatlar dahil arama yapılabilen, ilk dijital marka olan Lifecell’le ilgili de bilgiler paylaştı. Şimdiye kadar 90 binin üzerinde kişi tarafından yüklenen Turkcell’in hizmet kanalı olarak oluşturduğu mobil uygulaması Cep Hesabım ile ilgili aktarımlarda bulundu. Ozan Çağlar Aslan ülkemizde bugüne kadar kurumsal sosyal sorumluluk odağıyla hareket ettiklerini vurgulayarak bunun da Turkcell’in büyük aile olmasının gücüyle olduğunu belirtti.

Geçiş yapmak için kimlik kartı yeterli

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan BTHK (Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu) tarafından birçok düzenlemeden sonra hayata geçirilen, kullanıcılara kullandıkları operatörün kodlarıyla birlikte herhangi bir değişiklik yapmadan numaralarını Turkcell’e taşıyabilme kolaylığı sunan numara taşıma dönemini detaylarıyla katılımcılara aktardı. Ozan Çağlar Aslan, numarasını Turkcell’e taşımak isteyen kişilerin artıkzamanigeldi.com internet sitesinden veya 533 Turkcell Çağrı Merkezi’nden başvurularının alınıp yanlarına gidilerek hizmet verildiğini, dileyenlerin de Turkcell İletişim Merkezleri’ne giderek sadece kimlik kartlarıyla kolaylıkla numarasını taşıyabileceğini söyledi.

Kıbrıs’ın sevilen yüzleri Turkcell’le

Numara taşıma döneminin başlamasıyla birlikte bu dönemi tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen basın toplantısına Kuzey Kıbrıs Turkcell’in reklam filminde oynayan Kuzey Kıbrıs’ın sevilen yüzleri Mehmet Ekin Vaiz, Gülşen Erçin, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Grup Rast’tan Derviş ve Çağıl İşgüzar, Kerim Belet, Ayhatun Ateşin, Emine Uluçay, Ayşe Hacıarif de katıldı. Reklam filminde yer alan Lütfiye Özipek ise Türkiye’de katıldığı yarışmadan ötürü toplantıda yer alamadı. Basın toplantısında reklam filmiyle ilgili duygularını kısaca aktaran Kıbrıs’ın sevilen yüzleri, Turkcell gibi büyük bir aileyle enerji dolu bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler ve herkesi numaralarını Turkcell’e taşımaya davet ettiler.