"Turkcell 1. Girne Maratonu” yapıldı

Girne’de bugün geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “Turkcell 1. Girne Maratonu 2018” yapıldı.

Girne Belediyesi ve EGAD danışmanlık tarafından Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda düzenlenen ve “Seni hiç tanımasam da senin için koşuyorum” sloganıyla yapılan maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak üzere erkek ve kadın kategorilerinde Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona erdi.

Erhürman: "Etkinlik bu tür sıkıntılara farkındalık yaratacak"

Maratona katılan Başbakan Tufan Erhürman, her yaştan vatandaşların da katılımıyla maratonun keyifli bir ortamda gerçekleştirildiğini söyledi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın uzun süredir mücadele yürüttüğünü ve mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını anlatan Başbakan Erhürman, etkinliğin bu sıkıntılara çözüm sunacağını ve farkındalık da yaratacağını vurguladı.

Erhürman, etkinliğin, farkındalığın yaratılması ve sorunun çözümü konusunda herkesin elini taşın altına koymasının gösterilmesi açısından önemini de vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de, maratona katılımın yoğun olduğunu ve şenlik havasında geçtiğini belirtti.