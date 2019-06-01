Türkçe ve Rumca

Birlikte çalışmak, mücadele etmek, desteklemek, desteklenmek.

İnandığın davada yol arkadaşı olabilmek.

Siyasi görüşte farklılıklar olsa da, nüanslar çok önemli olsa da, özünde aynı dünya görüşünü paylaştığını bilmek.

Bir yardım çağrısına koşarak gitmek, onun seni asla yarı yolda bırakmayacağına sonsuz bir güven duymak.

Konuştuğu dili, inandığı ya da uzak durmayı tercih ettiği tanrıyı umursamak, onu mutlu edecek detaylara önem vermek. En sevdiği şarkıyı mırıldanabilmek…

Bir bardak suyu, iki kurabiyeyi paylaşmak bir molada, yakıcı sıcağın altında çalışmaya kaldığın yerden devam etmek sonra, omuz omuza.

Dinlemek, gerçekliğini anlamak için çaba sarf etmek. Durduğu noktaya saygı duymak, uzlaşarak yan yana yürümeyi bilmek.

O, Kıbrıs’ta barış engelenemez diye bağırırken senin dilinde, çok uzun bir günün son saatlerinde, göz yaşlarına hakim olamamak.

Sarılmak mücadele ortağına sıkı sıkı, birlikte başardık diyebilmek, her duygunu yakaladığını bilmek sesinin tınısında.

Tamamlanmak. Birleşik Kıbrıs’ı içinde yaratmak. Değişimin ta kendisi olduğunu hissetmek her hücrende.

Unutmuşum bu duyguları, Avrupa Parlamentosu seçimleri sürecinde yeniden yaşadım, defa defa.

Umut gülümsedi, yeniden.

‘Artık yeni şeyler söylemek lazım’ diye Rumi’den alıntı yapmıştı Niyazi Kızılyürek, seçim öncesi okuduğum son röportajında.

Avrupa Parlamentosu’nda yeni şeyler söylemek lazım artık katılıyorum. Kıbrıs’ta yeni şeyler söylemek lazım.

Yeni bir mücadele alanımız var, Kıbrıs olarak, Avrupalı Kıbrıslılar olarak farklı bir mücadele alanımız.

Birlikte.

Bugüne dek yapmayı çok da beceremediğimiz ortak kavga zamanı artık.

Kendi ada yarımızda, kendi dilimizde, kendi gerçeğimizde koyduğumuz çabayı adaya, Avrupa’ya yayma zamanı.

Birlikte mücadele etme zamanı, Birleşik Kıbrıs için, yine yeniden.

Yeni şeyler söylemek zamanı.

‘Bir çıkış anketine göre Niyazi Kızılyürek önde, kazanacak’ diyen bir Kıbrıslı Rum’un gözlerindeki sevinçte boğuldu tüm milliyetçi ezberlerimiz.

Karşılıklı tüm önyargılarımızı, varsayımlarımızı teker teker kırma, ortak vatanımızı yeniden kurma zamanıdır şimdi.

Zaman, yakınlaşmak, dinlemek, anlamak zamanıdır.

Birbirimizi, Avrupa’yı, yeni şeyleri öğrenmek zamanıdır.

Zaman ortak mücadele zamanıdır.

Kıbrıs’ta, Avrupa’da, Türkçe ve Rumca.

Her gün bir yerden göçmek ne iyi,

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,

Dünle beraber gitti cancağızım

Ne kadar söz varsa düne ait

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım

RUMI