Türkçe Popüler Müzikte 2020 Rüzgârı

Ersin Kaşif

Türkçe pop müzik severler ve bu türün iyi dinleyicileri, yılın ilk haftasında sayfamızda. Günümüz modern müzik tarzının Türkçe olanı, Kıbrıs’ın kuzeyinde de çok popüler bir yere sahip. Türkçe pop müziğin melodi ve şarkı sözleri, çoğu zaman şarkıyı söyleyebilecek ya da mırıldanacak şekilde hatırda kalması ise, bu türün en önemli özelliği. Her yerde, her mekanda, kafede, barda ve birçok eğlence yerinde bu müzikleri duymamız rastlantı değil yani. Türkçe pop müziği ve melodileri insanları dans ettiriyor özetle.

İşte Bizim 2020 Listemiz

2019’un rüzgarını alıp, bu rüzgarı devam ettirip 2020 yılına da damgasını vuracak en yeni pop şarkıları ve en güzel müziklerle listemizi sizlere sunuyoruz. Pop’un en iyilerini sıraladık. Youtube gibi çeşitli platformlardan bambaşka bir derleme yaparak bu platformlarda en iyi olanları ekledik.

1. Nalan – Emir Can İğrek 2. Yaramızda Kalsın – Merve Özbey 3. Mühür – Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli 4. Gururdan Gömlek – Aydın Kurtoğlu 5. Mevzum Derin – Irmak Arıcı

6. Vurkaç – Tuğba Yurt 7. Tac Mahal – Buray 8. Elini Korkak Alıştırma – Gripin

9. Günaydın – Bengü 10. Yok Yok – Feride Hilal Akın 11. Hayat Şaşırtır – Aydilge

12. Boyalı da Saçların – Mabel Metiz 13. Gözlerine – Mabel Matiz

14. Tek – Aydın Kurtoğlu 15. Daha Bi’ Aşık – Ayla Çelik 16. Geliyorum Yanına – Hadise

17. Nerdesin ? – Hande Ünsal 18. Gel Güzelim Gel – Aynur Aydın 19. Hiç Yok – Göksel

20. Gerçek Şuki – Emrah karaduman ft Ozn doğulu 21. Seni Sever miydim – Hande Cansal

22. Tek Tabanca – İrem Derici 23. Nasilsin askta – Aleyna Tilki 24. Vazgeçtim – Ece Seçkin

25. Sarmaşık – Mabel Matiz

Türkçe popüler müziğinin en büyük özelliği karmaşık şarkı sözleri ve melodilerinin olmamasıdır. Türkçe popüler müzik türü keyifli ve eğlencelidir. Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs’tan birçok kişi bu şarkıları dinlemekten zevk alır. Sevgi, üzüntü, ya da ayrılık teması birçok kişinin yaşamlarına bu şarkıları katmasına neden oluyor. Tabii ki bu duygular birçok kişi tarafından hissediliyordur. Birçok kişi bu şarkılarda kendinden bir şeyler bulabilir. Bu da çok güzel bir duygu değil midir zaten. Herkese keyifli dinlemeler!