Türkay Altay yaşamını yitirdi

Devlet sanatçısı, bestekar ve orkestra şefi Türkay Altay bu sabah yaşamını yitirdi.

Altay’ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Türkay Altay, bir süre önce aşırı enfeksiyon nedeniyle Akçiçek Hastanesi’ne tedavi görüyordu.

Uzun yıllar Mağusa Belediyesi Yurttan Sesler Topluluğu’nun şefliğini de yapan Sanatçı Türkay Altay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanığını yapmıştı.

Altay'ın sözü ve bestesini yaptığı “Yaban Çiçeği” ve “Bir Bir Birilerine” gibi eserlerin yanında sadece bestesini yaptığı “Susmasın Şarkılar” ve “Takvimler İçinde” gibi daha pek çok eseri bulunmaktadır.

ÖZYİĞİT, TÜRKAY ALTAY İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI



Ülkemizde ve Türkiye’de Kıbrıs Türk Halk Müziğine yıllarca emek vererek, kültür ve sanat alanında birçok önemli eser bırakan, Cumhurbaşkanlığı sanat danışmanlığı görevi de yapmış Devlet Sanatçısı Besteci Şef ve Müzik Eğitmeni Türkay Altay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım.

Merhum sanatçımıza Tanrı’dan rahmet diler, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sanat camiasına ve toplumumuza başsağlığı dilerim.

ULUÇAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kıbrıs Türk Müziğine çok önemli eserler kazandıran Türkay Altay’ın vefatını öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım.

Sayın Altay, Müzik alanında yapmış olduğu çalışmalarla hem ülke kültür-sanatına büyük katkılar yapmış, hem de birçok gencin bu alanda yetişmesine vesile olmuştur.

Merhum Altay’ın Kıbrıs kültürünü anlatan eserlerinin Kıbrıs’ın dışında da tanınması ve bilinmesi her zaman büyük bir gurur kaynağımız olmuştur.

Onu kaybetmenin derin acısını yaşarken, yapmış olduğu eserlerin ve sanata bakış açısının yeni nesiller tarafından da her zaman yaşatılacağına olan inancım tamdır.

Bu vesile ile Sayın Altay’a Allahtan rahmet, yaslı ailesi, tüm sevenleri ve sanat camiasına sabırlar ve başsağlığı dilerim.

Teberrüken Uluçay

Cumhuriyet Meclisi Başkanı