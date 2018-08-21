Türk turist: Kuzey Kıbrıs pahalı. Yabancı turist: Kuzey Kıbrıs çok ucuz

Erkan MINDIK- Salih ARICI

Yurtdışından adamıza gelen turistler ilk olarak adanın doğal güzelliklerine vurgu yapıyor fakat aynı şeyleri Türkiye’den gelen turistler için söylemek mümkün değil…

“Kuzey Kıbrıs’ı nasıl buldunuz” sorusuna Türkiye’den gelen turistler olumlu cevap verse de Kuzey Kıbrıs'taki pahalılığa da dikkat çekiyor. Ercan Havaalanı’ndan ülkelerine geri dönen turistlerle konuşan YENİDÜZEN, onlardan ada hakkında geribildirimlerini aldı.

TURİSTLER NE DEDİ? TURİSTLER NE DEDİ?

Emin Kasapoğlu (Türkiye): “Kıbrıs’ın havası çok güzel fakat biraz kurak. İnsanları çok sıcakkanlı. Buraya geliş sebebim, ülkeme yakın olması. Kıbrıs, Türkiye’ye nazaran daha pahalı bir ülke. Otelde konakladığımız için adayı detaylı gezemedik. “

Sevim Altan (Türkiye): “Kıbrıs’ı çok beğendim. Birçok yerde kebap yedim ve etin kalitesi çok güzel. Alkol dışında diğer şeyler çok pahalı.”

Zhulduz Baizakova (Kazakistan): “Karpaz bölgesinde bulunan Altın Kumsal’a gittim. Orada bazı binaların yıkıldığını gördüm ve çok üzüldüm. Bu bölgede yeterince restoran ve kafe yok. Ayrıca denizi çok güzel fakat etraf çok kirli ve temizlenmesi lazım. Eşekler de çok agresif. Oradaki kiliseyi de umarım en erken zamanda tadilatını bitirip ibadete açarlar. Ada ise genel olarak ucuz.”

Roger McDermott (Birleşik Krallık): “Mağusa şehrini tarihi açıdan çok beğendiğimi söyleyebilirim. Othello Kalesi çok ilgi çekici bir yer. Orada bulunan evler ve tarihi binalar çok eski ve bakım yapılması lazım. Şehir ise çok ucuz.”

Emine Diaferagic (Birleşik Krallık): “Mağusa bölgesinde konakladım ve oraya hayatımda gördüğüm en ucuz şehir diyebilirim. Kebapları da çok beğendim fakat burada daha fazla eğlence merkezi olması lazım. Denizi de çok güzel.”

Nilüfer Çeliker (Türkiye): “Kıbrıs genel olarak çok güzel ve sakin bir ada. Denizi çok güzel. Adadaki para birimi Türk Lirası” olduğu için burayı tercih ettim fakat Türkiye’den daha pahalı bir yer. İnsanlarını çok sevdim ve kesinlikle arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye edeceğim.”

Gülnaz Dzhorupbegova (Kırgızistan): “Kıbrıs çok güzel bir ada ve burayı çok seviyorum. Benim ülkemde deniz olmadığı için buranın denizi bana harika geliyor. Arkadaşlarıma buraya gelmelerini önereceğim.”

Tuhan Abdulaeva (Kırgızistan): “Yemek çeşitlerine bayıldım. Ada oldukça sakin ve güzel. Bana kalsa bütün günümü denizde ve kumsalda geçirebilirdim.”