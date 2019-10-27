Türk Sigorta’dan yazılım yatırımı

118 yıllık geçmişiyle finans sektörünün köklü ve güçlü ismi TurkishBank Grubu, müşteri deneyimini maksimuma çıkarma hedefiyle sürdürdüğü dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım daha attı.

Grubun KKTC’de kurulu sigorta şirketi Türk Sigorta, Türkiye’de sigorta sektörünün büyük isimlerine kurumsal yazılım çözümleri sunan AGİTO şirketi ile ‘temel sigortacılık yazılımı’ alımı konusunda anlaştı. Türk Bankası Genel Müdürlük Binası’nda Türk Sigorta Genel Müdürü Engin Arı, AGİTO Genel Müdürü Mutlu Uğursal ve Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif’in de yer aldığı proje toplantısının ardından sigortacılık yazılımı projesine start verildi.

Türk Sigorta, ülke sigortacılığında ilk olacak AGITO - GI4A temel sigortacılık yazılımı vasıtasıyla bir yandan yeni nesil tüketicilerle aynı dilden konuşarak onlara daha kolay ulaşabilmeyi, diğer yandan müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini ve hızını daha da artırarak hizmetlerine kolayca erişilmesini sağlamayı hedefliyor.

TurkishBank Grubu’nun, KKTC, İngiltere ve Türkiye’de faaliyetlerini yürüten bankaları ise, dünyada 150 ülkede 3,000 banka tarafından tercih edilen Temenos T24 Ana Bankacılık programını kullanıyor.