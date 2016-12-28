Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk -Sen), basın açıklaması yaparak CAS çalışanlarının toplu iş sözleşmesi hakkı verilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan açıklama şu şekilde;

"CAS çalışanlarının günlerdir sürdürmüş oldukları eylemlerine bir an önce Hükümet edenler çare bularak sonlandırmalıdır. Ülkede,Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum yasasına uygun olarak çalışanlar sendikaları vasıtası ile işverenleri ile Toplu İş Sözleşme yapma hakları vardır. Bu nedenle bu haklarını kullanmak isteyen çalışanların işlerine son verilmesi kabul edilebilir bir konu değildir. Türk-Sen olarak, işçilerin böyle bir talepte bulunduğu için işlerine son verilmesini ve işsiz kalmalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Hükümet bir an önce işten çıkarılan işçileri geri alarak ve Toplu İş sözleşme yapma haklarını iade ederek günlerdir bu hava koşullarında sokak içinde eylem yapan çalışanları huzura kavuşturmalıdır."