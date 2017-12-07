Türk-Sen ile Kolan arasında işbirliği

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Kolan British Hospital arasındaki sağlık protokolü yenilendi.

Türk-Sen’den yapılan açıklamaya göre sendika üyeleri ve aileleri ilgili hastanede indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.