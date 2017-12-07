Türk-Sen ile Kolan arasında işbirliği
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Kolan British Hospital arasındaki sağlık protokolü yenilendi.
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Kolan British Hospital arasındaki sağlık protokolü yenilendi.
Türk-Sen’den yapılan açıklamaya göre sendika üyeleri ve aileleri ilgili hastanede indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
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Etiketler : Türk - Sen, Kolan British Hospital
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