TÜRK- SEN: Hükümet işçinin 260 milyonuna el koyuyor

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Hükümet’in gençlere istihdam sağlamayı teşvik etme amacıyla kurulan ve kullanılan fonda biriken 260 milyon TL’ye, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun hiç bir bilgi ve onayı olmadan el koymak istediğine işaret etti.

TÜRK-SEN olarak böyle bir uygulamanın yapılmasına şiddetle karşı olduklarını duyuran Bıçaklı, “ Hükümet bu büyük yanlıştan biran önce ya vazgeçsin ya da ülke yönetiminden vazgeçsin” dedi..

Bıçaklı’nın açıklaması şöyle:

“2010 yılından beridir uygulamada olan İstihdam Destek Merkezi Fonu ile ülkemizdeki gençlerin başka ülkelere göçünü durdurma ve kendi ülkemiz gençlerine istihdam sağlamayı teşvik maksadı ile kurulan ve şu anda bu çerçevede istihdam edilen toplam yılda 60 bin çalışana katkı koyan bu fondan İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun hiç bir bilgi ve onayı olmadan İhtiyat Sandığı yasasında ilgili kapsam maddesini hükümet edenler değiştirerek fonda şu ana kadar biriken 260 milyon TL’ye el koymak istemektedir.

TÜRK-SEN olarak böyle bir uygulamanın yapılmasına şiddetle karşı olduğumuzu duyurur Hükümet bu büyük yanlıştan biran önce ya vazgeçsin ya da ülke yönetiminden vazgeçsin.

TÜRK-SEN bu konunun takipçisi olacağı ve gerekirse yasal haklarını kullanacağının bilinmesini isteriz.”