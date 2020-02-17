Türk-Sen asgari ücrete itiraz etti

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği aylık brüt 3 bin 600 TL’lik asgari ücrete itiraz etti. Türk-Sen, asgari ücretin brüt 5 bin 350 TL olmasını istedi.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeniyle çalışanların ve halkın alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğünü kaydetti.

“Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan asgari ücretle çalışanlarla alay edercesine 300 TL artış vererek çalışanlar özellikle özel sektörde günde 10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum edilmiştir” diyen Bıçaklı, ülkede dört kişilik bir ailenin brüt 3 bin 600 TL asgari ücretle yaşamını sağlıklı ve insanca sürdürmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Siyasi kamu görevlilerinin yüksek maaşlarına işaret eden Bıçaklı, asgari ücretlilere verilen artışı gülünç diye niteledi ve bu eşitsizliğin anayasaya aykırı olduğunu kaydetti.

Türk-Sen olarak yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz ettiklerini açıklayan Bıçaklı, “Asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olacak şekilde brüt 5 bin 350 TL olması için yazılı olarak itiraz edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 10 Şubat’ta yaptığı toplantıda oy çokluğuyla ve 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere 2020’nin ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirlemişti.

Komisyonun Resmi Gazete’de 11 Şubat’ta yayımlanan kararına 10 günlük itiraz süreci devam ediyor.