Türk- Sen asgari ücrete itiraz edecek

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), belirlenen asgari ücretin yeniden görüşülebilmesi için itiraz edeceklerini açıkladı.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Komisyonu’nun asgari ücreti 3 bin 400 TL yaparak, “çalışanları açlığa mahkûm ettiğini” savundu.



Bıçaklı, “Dört kişilik bir ailenin yaşamını sağlıklı ve insanca sürdürebilmesi için belirlenen Asgari Ücretin yeterli olması asla mümkün değildir” dedi.

Yeni asgari ücretin tekrardan Asgari Ücret Tespit komisyonunda ele alınabilmesi için itirazda

bulunacaklarını belirten Bıçaklı, yeni asgari ücrete onay veren Komisyondaki temsilcileri de eleştirdi.

Bıçaklı, Bakanlar ve Milletvekilleri dahil olmak üzere bütün kamu görevlileri ve emeklilerin hayat pahalılığı artışını 1Temmuz’dan itibaren aldığını ancak yeni asgari ücretin 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmasının kabul edilebilir bir uygulama olmadığını da belirtti.

(ID/ÖK)