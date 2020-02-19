Türk Popunun Barbara Streisand’i

Ali Denizkan

Bir Yıldız Doğuyor;

Yıl: 1970

Dönemin ünlü prodüktörlerinden olan Nino Varon, Ajda Pekkan, Nesrin Sipahi ve Tanju Okan gibi tanınmış isimlerle çalışmaktadır bir yandan da adı hiç duyulmamış, genç bir ismi müzik dünyasına kazandırmak ister…

Tam da o zamanlarda daha ortaokul öğrencisi olan Nilüfer Yumlu isminde bir genç kızı keşfeder.

Haftasonu gazetesinin düzenlemiş olduğu ve jüri üyeleri arasında Ajda Pekkan, Fikret Şenes, Özdemir Erdoğan ve Nino Varon gibi ünlü isimlerin de bulunduğu Altın Ses yarışmasında yarışmacıların arasında Sezen Aksu’nun da olduğu 321 yarışmacıyı geçen güçlü, pamuk sesli Nilüfer, San Remo Festivali üçüncüsü seçilen “L’arca di Noe” şarkısını yorumlayarak henüz 15 yaşında Altın Ses Kraliçesi seçilir.

Nino Varon Nilüfer’in sesinden çok etkilenir ve yarışmadan hemen sonra Nilüfer’le anlaşma imzaladıktan sonra 1972’de bir yüzünde “Kalbim Bir Pusula” diğer yüzünde ise Çiğdem Talu’nun ilk şarkısı “Ağlıyorum Yine” ismindeki aranjman 45lik’le 17 yaşındaki Nilüfer parlamaya başlar. Yeni bir şarkı sözü yazarı ile yepyeni bir şarkıcı olarak adım adım pikaplarda yerini almaya başlar. Nilüfer asıl çıkısını 1973-74 yıllarında ard arda çıkarttığı “Dünya Dönüyor/Neden, Göreceksin Kendini/Aldanırım sanma, Hatıra Defteri/Sende Söyle, Başıma Gelenler/ Söyle Söyle Sever mi?” 45’likleri ile yapıp sadece pikaplarda değil anılarımızda da yerini almaya başlamıştır.

Nilüfer LP:

Toplam 10 şarkıdan oluşan albüm, Nilüfer’in ilk LP’sidir. Albümün çoğunluğunu Nilüfer’in 1973- 74 yıllarında çıkarttığı başarılı 45likler oluştursa da, daha önce hiç seslendirilmemiş üç muazzam şarkıyı da içinde barındırırken 6 aranjman iki tane de yerli besteye yer verilir. Şarkı düzenlemelerini ise Onno Tunç, Atilla Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan yapmıştır. CBS yapımı bu albümde Nilüfer’e Dün Bugün Ve Yarın Orkestrası eşlik eder.

Albüm Gateldfold Sleeve/Açılır Kapanır kapaktır ve albümün iç kısmında şarkı listesi ve Nilüfer’in küçüklük resmi ile birlikte Nino Varon’un Nilüfer hakkında yazdığı kısa bir yazı bulunmaktadır.

Albümde, neşeli şarkıların yanı sıra Nilüfer’in sesinin doğallığını, dinamikliğini ortaya koyan “O Sevince” gibi duygulu parçalar da yer alır.

1973 yılında dünyayı kasıp kavuran Roberta Flack’ın seslendirdiği “Killing Me Softly” parçası Mehmet Teoman’ın sözleri, Atilla Özdemiroğlu’nun düzenlemesi ve Nilüfer’in efsane yorumuyla (Ayrılık Hasreti) türkçe olarak hayat bulur.

Albüm 1974 yılında Hey dergisi tarafından “Yılın LP’si” şeçilir ve ikinci kez basılır.

Nino Varon’un şekillendirmesiyle kariyerinin henüz başında olan 19 yaşındaki Nilüfer, Türk Hafif Batı Müziği’ne genç yaşta adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır.

Ayrıca Nilüfer’in 70’lerdeki yorumlama şekliyle ve 1981 yılında çıkarttığı Woman In Love “Ben Seni Seven Kadın” aranjmanıyla Türk popunun Barbra Streisand’i olarak kabul edilebilir.

70’lerin sonuna kadar devam edecek olan bu işbirliği Nilüfer profilini daha da güçlendirecek, sonrasında Arabesk ve Fantazi gibi farklı türler denemesini de sağlayacaktır.