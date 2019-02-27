Türk Ocağı'ndan İrlanda'ya

Halit DAĞ

Geçtiğimiz yıllarda Türk Ocağı forması giyen 25 yaşındaki Nijerya'lı Junior Chukwuemaka Uzokwe İrlanda Süper Lig ekiplerinden Derry City'ye sezon sonuna kadar kiralık transfer oldu.

2015-2016 ve 2016-2017 yılları arasında Türk Ocağı forması giyen ve 2017 yılında Koop Bank Kıbrıs Kupası’nı kazanan takımın önemli isimlerinden olan Junior, ülkemizden ayrıldıktan sonra İngiltere alt liglerinde forma giymişti.

Son olarak İngiltere 2. Lig ekiplerinden olan Colchester forması giyen genç isim gösterdiği performans ile geçtiğimiz haftalarda İrlanda Süper Ligi’nde başlayan Derry City'e transfer oldu.