Türk Ocağı’na kariyerli oyuncu

Yabancı transferin tamamlanmasına sayılı günler kala Türk Ocağı kariyerli bir oyuncuyu adaya getirdi. Sierra Leoneli 33 yaşındaki hücum oyuncusu Julius Wobay dün sabah saatlerinde adaya geldi. Menajer Cemal Sabancıoğluları aracılığı ile adaya getirilen Wobay, 33 kez ülkesinin milli formasını giydi. Wobay Kıbrıs'ın güneyinde Nea Salamina, Aris, Azerbaycan'da Neftchi Bakü gibi takımların formasını terletirken, son olarak Sloven ekibi Olimpija'da görev yaptı.