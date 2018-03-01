“Türk Ocağı maçını kazanmalıyız”

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke’nin file bekçisi Mehmet Özeralp YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Deneyimli kaleci, hafta sonunda oynayacakları Türk Ocağı maçını kazanmaları gerektiğini söyledi. Ligin ikinci devresinin çok zorlu geçeceğini bildiklerini aktaran Özeralp, devre arası iyi hazırlandıklarını belirtti. Genç bir ekipten kurulu olduklarını kaydeden Özeralp, yerli oyuncu olarak kaliteli isimlere sahip olduklarını da ifade etti.

Özeralp: “Skoru koruyamamak özgüven eksikliği yarattı”

Lefke kalecisi Mehmet Özeralp; “3 haftadır oynadığımız maçlarda öne geçiyoruz. Skor avantajını koruyamayarak son dakikalarda kaybediyoruz. Bu durum takımda özgüven eksikliği yarattı. Cihangir karşısında öne geçtikten sonra galibiyeti korumak bizim için önemliydi” dedi.

“Lefke camiası büyük bir camiadır”

Süper Lig’in 21’inci haftasında Cumartesi günü Üner Berkalp Stadı’nda Türk Ocağı ile karşılaşacaklarını ifade eden Özeralp, haftalar sonra tam kadro olarak sahaya çıkacaklarını belirtti. Karşılaşmanın ciddiyetinin farkında olduklarını aktaran deneyimli kaleci kazanmak için takım olarak elimizden gelenin fazlasını yapacaklarını ifade etti. Özeralp; “Lefke camiası büyük bir camiadır. Bu camiayı hak ettiği yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.