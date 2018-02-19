Türk Ocağı çok rahat: 0-3
K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gençler Birliği, ligin Girne ekiplerinden Türk Ocağı’nı konuk etti.
K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gençler Birliği, ligin Girne ekiplerinden Türk Ocağı’nı konuk etti. İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşma Türk Ocağı’nın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 42’nci dakikada Gençler Birliği ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrasında top Sertan’a çarparak ağlara gitti ve Türk Ocağı ilk devreyi 1-0 üstün tamamladı. İkinci devrenin başlamasıyla penaltı kazanan konuk ekip, tecrübeli oyuncusu Michael Eneramo ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü Remzi Betmezoğlu söyledi. 76’ncı dakikada golünü kaydeden Remzi Betmezoğlu, maçın 3-0 bittiğini tescilledi. Bu sonuçla birlikte Türk Ocağı puanını 25’e yükseltirken, Gençler Birliği ise 25 puanda kaldı.
STAT: Cumhuriyet Stadı
HAKEMLER: Kerem Eran**, Sertan Alkın**, Ferhat Tuna**
G. BİRLİĞİ
Mehmet Kabasakal**
Boran Esenler*
Sinan Öğüt*
Emir Dolu*
Hasan Sarıoğlu*
(Dk.56 Ahmet)*
Berk Kaya*
(Dk.71 Mehmet Bebek)*
Mehmet Koyuncu*
(Dk.60 Ömer)*
Sertan Kurukafa*
Hussain Saddam*
Tonbara Tiongoli*
TD: Serhat Ertürk
TÜRK OCAĞI
Ali Karal**
Ömer Gül**
İsmet Düzce**
İlker Tek**
Mustafa Avcı**
James Obongha**
(Dk.71 Yunus)**
Hsacan Kırmaz**
(Dk.82 Hasan)
Justice Amenyaglo**
(Dk.71 Doğukan)**
Michael Awwah Dome **
Remzi Betmezoğlu**
Michael Eneramo**
TD: Derviş Kolcu
GOLLER: Dk.42 Sertan Kurukafa K.K, Dk.46 Michael Eneramo (P), Dk.76 Remzi Betmezoğlu (TOL)
Fotoğraf: Kanı ALDAĞ