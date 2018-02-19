Türk Ocağı çok rahat: 0-3

K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gençler Birliği, ligin Girne ekiplerinden Türk Ocağı’nı konuk etti. İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşma Türk Ocağı’nın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 42’nci dakikada Gençler Birliği ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrasında top Sertan’a çarparak ağlara gitti ve Türk Ocağı ilk devreyi 1-0 üstün tamamladı. İkinci devrenin başlamasıyla penaltı kazanan konuk ekip, tecrübeli oyuncusu Michael Eneramo ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü Remzi Betmezoğlu söyledi. 76’ncı dakikada golünü kaydeden Remzi Betmezoğlu, maçın 3-0 bittiğini tescilledi. Bu sonuçla birlikte Türk Ocağı puanını 25’e yükseltirken, Gençler Birliği ise 25 puanda kaldı.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran**, Sertan Alkın**, Ferhat Tuna**

G. BİRLİĞİ

Mehmet Kabasakal**

Boran Esenler*

Sinan Öğüt*

Emir Dolu*

Hasan Sarıoğlu*

(Dk.56 Ahmet)*

Berk Kaya*

(Dk.71 Mehmet Bebek)*

Mehmet Koyuncu*

(Dk.60 Ömer)*

Sertan Kurukafa*

Hussain Saddam*

Tonbara Tiongoli*

TD: Serhat Ertürk

TÜRK OCAĞI

Ali Karal**

Ömer Gül**

İsmet Düzce**

İlker Tek**

Mustafa Avcı**

James Obongha**

(Dk.71 Yunus)**

Hsacan Kırmaz**

(Dk.82 Hasan)

Justice Amenyaglo**

(Dk.71 Doğukan)**

Michael Awwah Dome **

Remzi Betmezoğlu**

Michael Eneramo**

TD: Derviş Kolcu

GOLLER: Dk.42 Sertan Kurukafa K.K, Dk.46 Michael Eneramo (P), Dk.76 Remzi Betmezoğlu (TOL)