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‘Türk Malı’ Jilet güneyde daha ucuz!

‘Türk Malı’ Jilet güneyde daha ucuz!

Türk Lirası’ndaki olağanüstü değer kaybı ve kur farkına rağmen Euro ile reyonlarda yer alan “Türk Malı” jilet, adanın güneyinde kuzeye göre daha ucuza satılıyor.

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Fehime ALASYA

Türk Lirası’ndaki olağanüstü değer kaybı ve kur farkına rağmen Euro ile reyonlarda yer alan “Türk Malı” jilet, adanın güneyinde kuzeye göre daha ucuza satılıyor. Alfa Mega’daki Gillete Blue 2 marka 10'lu paket jilet 3.35 Euro kampanya fiyatıyla alıcı bekliyor. Paketteki her bir jiletin fiyatı 0.34 Euro olarak hesaplanıyor. Ürün üzerinde Türkçe sloganlar da dikkat çekerken, güneyde, 30 TL’ye denk gelen jiletin kuzeydeki fiyatı 41,50 TL.

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