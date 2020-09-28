Türk Lirasında rekor değer kaybı

Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar, TL karşısında tarihinde ilk kez rekor seviyeye yükseldi.

Ülkede en çok kullanılan para birimi Euro ve Sterlin, son günlerin en yüksek seyrine ulaştı…

Dolar 7,60’lardan güne başlarken, 7,80’e yükseldi. Dolar’ın ilk kez tarihinde bu kadar yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Sabah saatlerinde güne 8,95 TL’den başlayan bir Euro, öğlen saatinde 9,100 TL’yi aştı, bir İngiliz Sterlini ise güne 9,75 TL’den başlarken, 10,90 TL’ye ulaştı.